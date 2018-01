Donkey Kong Country: Tropical Freeze wird im Mai für Switch erscheinen

Die Kong-Sippe - mit Donkey Kong, Diddy Kong, Dixie Kong und Cranky Kong - feiert am 4. Mai 2018 ihr Debüt auf Nintendo Switch, und zwar in Donkey Kong Country: Tropical Freeze . Neu im Vergleich zur Wii-U-Version ist der Einsteiger-Modus: "Er erlaubt es Anfängern wie Profis in die Rolle des coolen Surfers Funky Kong zu schlüpfen: So beherrschen sie Doppel-Sprünge, können durch die Luft schweben oder unendlich viele Surf-Rollen und unter Wasser sogar Korkenzieher-Wirbel drehen. Dank seines robusten Surfbretts hält nichts und niemand Funky Kong auf."Die Wii-U-Version von Donkey Kong Country: Tropical Freeze wurde in unserem Test mit einem Platin-Award ausgezeichnet.Letztes aktuelles Video: Bester Sound Musik des Jahres 2014