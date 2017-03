Der letzten September veröffentlichte Online-Shooter Warhammer 40.000: Eternal Crusade ist mittlerweile auch als kostenlos spielbare Free Version via Steam verfügbar , wie Behaviour Interactive mitteilt . In der neuen Gratisfassung seien im Gegensatz zur bisherigen Planung aber nicht nur eine, sondern vier der fünf Klassen spielbar. Der Spielfortschritt sei jedoch nach wie vor auf 30 Prozent reduziert. Bei Interesse am Spiel, könne man durch den Erwerb von 20.000 Rogue Trader Credits aber jederzeit ein Upgrade zur Vollversion (Squadron Edition) vollziehen und diese Einschränkung aufhaben.Letztes aktuelles Video: At the heart of the Maelstrom