Talisman: Digitale Edition des Brettspiel-Klassikers erscheint im Frühjahr auch für PS4 und Vita - 4Players.de

Nomad Games wird die Digital Edition (zum PC-Test ) von Robert Harris' Fantasy-Brettspiel Talisman im Frühjahr 2017 auch für PlayStation 4 und PlayStation Vita veröffentlichen, wie Marketing-Manager Becs Bate per PlayStation Blog bekannt gibt . Weiter heißt es: "Talisman ist Games Workshops episches Brettspiel-Rollenspiel, das von Nomad Games gewissenhaft überarbeitet und umgesetzt wurde, um euch das Erlebnis auf PlayStation 4 und Vita bringen zu können. Ihr werdet übergreifend über beide Plattformen spielen können, was euch eine großartige Möglichkeit bietet, mit dem Spiel zu interagieren, wenn sich mehrere Spieler im selben Raum zusammenfinden.""Für Spieler, die das Spiel zum ersten Mal spielen, gibt es ein schnelles, interaktives Tutorial, um euch die Grundlagen näherzubringen. Ihr könnt alleine spielen oder über PSN gegen Freunde und zufällige Gegner antreten. Oder aber (und das machen wir am liebsten) ihr setzt euch mit euren Freunden und eurer Familie vor den Fernseher und spielt im lokalen Koop-Modus gegeneinander, um herauszufinden, wer von euch es als Erster zur Krone schafft und sie für sich beansprucht.Für routinierte Talisman-Spieler enthält die PlayStation-Version über auswählbare 50 Charaktere, alternative Enden und Regeln, freischaltbare Boni und eine Reihe von Erweiterungen." Mehr dazu auf der offiziellen Produktseite sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: PS4-Reveal-Trailer