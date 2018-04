Satellite Reign: Wird derzeit kostenlos bei Humble Bundle angeboten - 4Players.de

Bei Humble Bundle wird das schwer an Syndicate erinnernde Satellite Reign aktuell kostenlos für PC, Mac und Linux angeboten (Standard-Preis: 24,99 Euro). Das Angebot gilt bis Samstag um 18 Uhr oder bis alle verfügbaren Codes verteilt wurden. Der Keycode muss bei Steam eingelöst werden ( zum Humble-Store ).Zu unserem Test : Ich will in das Gelände der Uzy Korp eindringen, des russischen Konzerns, der das Industriegebiet kontrolliert. Doch wie komme ich durch das gut bewachte Tor? Das Bestechen des Wachpostens ist mir zu teuer - das Geld brauche ich für das kostspielige Erforschen neuer Ausrüstung. Ein Terminal zum Hacken des Eingangs kann ich hingegen nicht erreichen. Und genau in diesem Augenblick stiefelt eine Patrouille auf den Eingang zu, um den Komplex zu verlassen. Schnurstracks schalte ich die Tarnung meines Infiltrationsspezialisten ein und laufe einfach durch die offene Tür, verstecke den Agenten hinter einem Container - schon bin ich drin!Letztes aktuelles Video: Starttrailer