Half-Life 3: Gerücht: Viele Prototypen wurden entwickelt; es war ein "richtiges Durcheinander" - 4Players.de

Ernsthaft? Nach all der Zeit? Ich finde, wenn es Zeit für eine Fortsetzung ist, dann jetzt, wenn NIEMAND mehr irgendetwas erwartet :)Persönlich erwarte ich nur eine Fortsetzung der Story und ein Gameplay auf dem hohen Niveau von Episode 2. Nicht mehr, nicht weniger. Kein wirklich übermäßiger, kaum zu erfüllender Wunsch.

Chibiterasu hat geschrieben: Klar, aber irgendwie ist es jetzt schon so lange her, dass es mal halbwegs egal wäre.

Wenn man nach dem Thread hier geht, finde HL2 eh viele überbewertet...

Valve könnte das Spiel schon so weit ohne finanziellen Druck polieren, dass mindestens etwas sehr gutes dabei rauskommt.

Und mittlerweile sollte das einfach reichen, egal ob Leute enttäuscht sind oder nicht.