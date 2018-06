Leap Motion: Beeindruckende Katzen-Demo veranschaulicht Möglichkeiten des Hand-Trackings in VR - 4Players.de

In den letzten Jahren arbeitete die Firma laut roadtovr.com hauptsächlich an Technik für kommende VR- und AR-Headsets anderer Hersteller. Im vergangenen Jahr sicherte man sich allerdings eine 50-Millionen-Dollar-Investition zur Weiterentwicklung der Hand-Tracking-Technologie. Das Potenzial für Puzzle-Spiele oder präzise Arcade-Titel vor den eigenen Augen wirkt vielversprechend. Die "vierte Generation der Core-Software" von Leap-Motion (Orion-Update) ist ab sofort für Windows in der Public-Beta erhältlich und umfasst laut offizieller Website folgende Verbesserungen:

"Better finger dexterity and fidelity

Significantly smoother hand and finger tracking, with motions that look and feel more natural

Faster and more consistent hand initialization

Better hand pose stability and reliability

Improved tracking fidelity against complex backgrounds and extreme lighting

More accurate shape and scale for hands

With this release we’ve also developed an ensemble of demos that showcase hand-centric design principles across a range of interactions."