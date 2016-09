ronny_83 hat geschrieben: Wenn ein Neuanfang in Trailern und Gameplay gezeigt wird, der keinerlei Bezug zu dem Universum der Serie hat, welche guten Twists sollen denn da kommen, um den Bezug wieder herzustellen? Bischen blauäugig oder nicht?

Was soll der Twist denn sein? Das der Virus sich abgeschwächt hat und Menschen nicht mehr zu Untoten, sondern zu irren Kanibalen macht? Erwartest du ein Hinterzimmer, wo plötzlich die Montatszeitschrift von Umbrella "Umbrella Today" herumliegt? Oder ein Gang in den unterirdischen Umbrella-Komplex führt?

Von dem Titel kann man sicher guten Horror erwarten, dessen Bezug zum eigentlichen Umbrella- und Resident Evil-Universum bisher aber in keinem Ansatz erkennbar ist.

Mit dem, was man bisher gesehen hat, kannst du das Spiel auch The Hills Have Eyes; The Game nennen. Außerdem sieht es ziemlich geklaut aus von der Silent Hill-Demo P.T.