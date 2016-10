Resident Evil 7 biohazard: Kitchen-Demo ab heute für PlayStation VR erhältlich; Alice hat sich im Spielszenen-Video getraut - 4Players.de

jackyboy7888 schrieb am 13.10.2016 um 18:57 Uhr

Also ich habe meine PSVR heute bekommen und zum ersten mal diese Erfahrung gemacht. Und was soll ich sagen ich wurde regelrecht überwältigt. Ja die Auflösung ist nicht gut fällt aber auf Grund der Intensität nicht auf und deshalb denke ich ist VR der nächste Schritt fürs Gaming. Was soll denn sonst kommen wir sind technisch und erzählerisch quasi am Maximum deshalb gehts halt nur noch um die Art das Spiel zu vermitteln. Sollte jeder selbst ausprobieren es ist echt der Hammer.