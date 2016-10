Resident Evil 7 biohazard: Kurzer Teaser zeigt den "Unsterblichen" - 4Players.de

Die Trailer der Baker-Familie hat es ja schon bereits angekündigt, dass gewisse Personen in Resident Evil 7 einfach nicht totzukriegen sind. Erst vor zwei Tagen hat man bestätigt, dass das Horrorspiel in komplett ungeschnittener Fassung in Deutschland am 24. Januar 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One auf den Markt kommen wird:Letztes aktuelles Video: Der Unsterbliche