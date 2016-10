Mit "Resident EVil 6 - The Final Chapter" wird die Kinofilmreihe definitiv ihr Ende finden. Der zweite Trailer setzt Milla Jovovich in Szene und deutet an, wie sie den alles erlösenden Anti-Virus freisetzt, der über die Luft übertragen wird und den T-Virus zerstört. Hierfür muss sie allerdings wieder in den Hive der Firmenzentrale Umbrella Corps gelangen:Letztes aktuelles Video: Kinotrailer 2 The Final Chapter