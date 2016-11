Capcom zeigt in zwei kurzen Teaser-Videos des Survival-Horrorspiels Resident Evil 7 Eindrücke eines Monsters und des Charakters Tante Rhody. Resident Evil 7 wird am 24. Januar 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen und auch auf der PlayStation VR spielbar sein.Letztes aktuelles Video: Tante Rhody