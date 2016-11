Resident Evil 7 biohazard: Capcom bestätigt Cross-Saves zwischen PC und Xbox One - 4Players.de

Das Horrorspiel Resident Evil 7 biohazard wird Cross-Saves, also den Austausch von Spielständen zwischen PC und Xbox One bieten. Das hat Capcom gegenüber IGN bestätigt und damit Spekulationen angefeuert, dass es sich beim siebten Teil der Reihe um einen der ersten Titel eines Drittherstellers handeln könnte, die unter dem Label Xbox Play Anywhere veröffentlicht wird. Bei der Initiative von Microsoft bekommen PC- und Konsolen-Käufer des Spiels bekanntlich eine Version für die jeweils andere Plattform gleich mit dazu. Tatsächlich würde eine solche Speicher-Funktion nur in diesem Kontext wirklich Sinn ergeben. Auf Nachfrage wollte sich Capcom allerdings nicth dazu äußern, ob Resident Evil 7 unter der Play-Anywhere-Flagge veröffentlicht wird. Ohnehin konzentriert sich das Marketing bisher vorwiegend auf die PS4-Fassung und die zeitexklusive Unterstützung von PlayStation VR.Letztes aktuelles Video: Tante Rhody