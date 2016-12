Resident Evil 7 biohazard: Trailer "TAPE-3 Resident Evil" und weitere Demo - 4Players.de

Capcom zeigte auf der PlayStation Experience 2016 nicht nur einen neuen Trailer aus Resident Evil 7 biohazard , sondern gab auch bekannt, dass in den nächsten Stunden eine neue Demo im PlayStation Network für PlayStation 4 verfügbar sein wird. Die Demo wird am 9. Dezember 2016 für Xbox One erscheinen. Der PC wird am 19. Dezember 2016 versorgt. Der siebte Teil der Reihe wird am 24. Januar 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One in ungeschnittener Fassung in Deutschland auf den Markt kommen - mit der USK-Freigabe "ab 18 Jahren". Man wird außerdem zwischen deutscher oder englischer Sprachausgabe wählen können.