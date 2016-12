Resident Evil 7 biohazard: Capcom hat hohe Erwartungen und hofft auf vier Millionen Verkäufe am ersten Tag - 4Players.de

Capcom hat ziemlich hohe Erwartungen an die Verkaufszahlen von Resident Evil 7 biohazard . Gegenüber dem Branchen-Magazin MCV UK sagte Antoine Molant (Marketing Director EMEA), dass das Spiel die bisher größte Capcom-Veröffentlichung auf den "neuen Konsolen" sei. "Idealerweise würden wir gerne vier Millionen Exemplare am ersten Verkaufstag weltweit verkaufen. Das wäre großartig. Betrachtet man die bisherigen Vorbestellungen und die aktuellen Trends, dann sind wir ziemlich zuversichtlich, dass wir das schaffen können. Alle Zeichen, die wir bislang im Spiele-Markt gesehen haben, egal ob in Großbritannien oder in anderen Regionen, sind sehr positiv. Wir lehnen uns jedoch nicht zurück und ruhen uns aus, denn wir wollen die Verkäufe weiter anschieben", erklärte Molant. Die Vorverkäufe bezeichnete er gemeinhin als "sehr gut".Zum Vergleich Resident Evil 5 hat sich 7,1 Millionen Mal verkauft. Resident Evil 6 liegt bei 6,6 Millionen. Resident Evil 4 (inkl. Wiederveröffentlichungen) ging 5,9 Millionen Mal über die Ladentheken. Die Ableger Revelations, Revelations 2 und Operation Raccoon City liegen weit entfernt von den Verkaufszahlen der Hauptserie.Resident Evil 7 biohazard erscheint am 24. Januar 2017 komplett ungeschnitten für PlayStation 4 (mit Unterstützung des optionalen PlayStation VR Modus und 4K-Auflösung mit der PlayStation 4 Pro), Xbox One und PC (Steam und Windows 10 Store).Letztes aktuelles Video: VR-Spielszenen Part 3