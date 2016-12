Resident Evil 7 biohazard: Demo "Beginning Hour" für PC veröffentlicht - 4Players.de

Die Demo "Beginning Hour" von Resident Evil 7 biohazard ist auch für PC via Steam veröffentlicht worden. Capcom beschreibt den "spielbaren Teaser" folgendermaßen: "Ein spannendes und packendes Horror-Erlebnis für die 5 Sinne. Dieser komplette Wechsel zur angsteinflößenden Spielerperspektive der 'isolierten Sicht' sowie die fotorealistischen Grafiken der hochmodernen RE Engine stellen einen Neubeginn für den Survival-Horror dar. Begib dich in eine neue Welt des Horrors und versuche, zu überleben." Die Demo steht ebenfalls für PS4 und Xbox One bereit.Resident Evil 7 biohazard erscheint am 24. Januar 2017 komplett ungeschnitten für PlayStation 4 (mit Unterstützung des optionalen PlayStation-VR-Modus und 4K-Auflösung auf der PlayStation 4 Pro), Xbox One und PC (Steam und Windows 10 Store).Letztes aktuelles Video: VR-Spielszenen Part 3