Resident Evil 7 biohazard: Demo "Beginning Hour" für PC veröffentlicht; Patch #1 verfügbar - 4Players.de

Aktualisierung vom 28. Dezember 2016, 17:01 Uhr:

Game now works on CPUs without SSE4.1 functionality (e.g. AMD Phenom, Intel Core2 series)

Optimized HBAO+ performance

Fixed an issue that caused the screen size to change when switching from full screen to windowed mode.

In-game purchase button now correctly links to the full game store page.

Ursprüngliche Meldung vom 19. Dezember 2016, 10:35 Uhr:

Capcom hat einen Patch für die PC-Version der Demo "Resident Evil 7 / Biohazard 7 Teaser: Beginning Hour" veröffentlicht . Die Entwickler wollen vor allem an der HBAO+ Performance gearbeitet haben. Auch CPUs ohne SSE4.1 (z.B. AMD Phenom, Intel Core2 Serie) sollen fortan unterstützt werden, obgleich diese Funktionalität von einigen Nutzern infrage gestellt wird. Die Demo als auch der Patch können bei Steam runtergeladen werden.Patch #1 Release NotesDie Demo "Beginning Hour" von Resident Evil 7 biohazard ist auch für PC via Steam veröffentlicht worden. Capcom beschreibt den "spielbaren Teaser" folgendermaßen: "Ein spannendes und packendes Horror-Erlebnis für die 5 Sinne. Dieser komplette Wechsel zur angsteinflößenden Spielerperspektive der 'isolierten Sicht' sowie die fotorealistischen Grafiken der hochmodernen RE Engine stellen einen Neubeginn für den Survival-Horror dar. Begib dich in eine neue Welt des Horrors und versuche, zu überleben." Die Demo steht ebenfalls für PS4 und Xbox One bereit.Resident Evil 7 biohazard erscheint am 24. Januar 2017 komplett ungeschnitten für PlayStation 4 (mit Unterstützung des optionalen PlayStation-VR-Modus und 4K-Auflösung auf der PlayStation 4 Pro), Xbox One und PC (Steam und Windows 10 Store).Letztes aktuelles Video: VR-Spielszenen Part 3