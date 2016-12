Resident Evil 7 biohazard: Soll laut Producer kein Reboot sein - 4Players.de

NewRaven schrieb am 29.12.2016 um 12:15 Uhr

Resident Evil hat eine unglaublich umfangreiche, detaillierte Zeitachse, wie man sie sonst bestenfalls von RPG-Serien kennt - es wäre in der Tat schade, wenn man die komplette Lore jetzt zurückgesetzt hätte (auch wenn man da bei Resident Evil 6 was die Ausmaße der Zwischenfälle angeht, meiner Meinung nach etwas ausgerastet ist ;) ). Insofern ist das eine gute Nachricht - zumindest für die, die an der Story des RE-Universums interessiert sind.

Was das Gameplay angeht, geht man wohl nun in seinen dritten Reboot. Soll mir sehr Recht sein, denn Resident Evil 6 und insbesondere RE 5 waren mir dann doch etwas zu viel Action bei viel zu wenig Horror. Von Survival ganz zu schweigen...