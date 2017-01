Resident Evil 7 biohazard: Escape-Room-Erlebnis kommt nach Deutschland - 4Players.de

Nach der Ankündigung eines interaktiven Horror-Erlebnisses zu Resident Evil 7 biohazard mit echten Schauspielern in London (wir berichteten ), hat Capcom beschlossen, die gruselige Escape-Room-Erfahrung auch nach Deutschland zu bringen. Dazu hat man sich mit dem deutschen Marktführer TeamEscape zusammengetan und für das Frühjahr 2017 entsprechende Installationen in Hamburg und Köln vorbereitet. Weitere Städte sollen folgen, die Termine in den kommenden Wochen auf dieser Website enthüllt werden.Weiter heißt es: "Die Spannung und einmalige Atmosphäre des Videogames Resident Evil 7 wird 2017 als Live Escape Game in mehreren deutschen Städten ganz real erlebbar. Das Live Escape Game lässt seine Teilnehmer fordernde Rätsel ganz im Stil von Resident Evil lösen - und dabei mehr über die Geschichte der mysteriösen Baker-Familie aus Resident Evil 7 erfahren. Doch nicht nur Fans kommen so auf ihre Kosten - das immersive Horror-Erlebnis wird so auch für eine breite Masse erfahrbar.""Die packende Handlung und typischen Rätsel von Resident Evil 7 biohazard eignen sich perfekt für ein intensives Escape Room-Erlebnis. Für die Umsetzung können wir uns dazu keinen besseren Partner als TeamEscape vorstellen.", so Matthias Mirlach, Marketing Manager Central Europe bei Capcom. "Wir sind begeistert, dass Resident Evil- und Escape Room-Fans gleich an mehreren Standorten in Deutschland dieses Jahr die Möglichkeit bekommen, gruselige Schauplätze und Geschehnisse zu erkunden und noch mehr Geheimnisse rund um die Baker-Familie aufzudecken.""Die Parallelen von Live Escape Games und Videospielen liegen auf der Hand: Menschen werden in andere Welten entführt, vergessen den Alltag für eine gewisse Zeit und erleben spannende Geschichten und Abenteuer. Daher bietet sich natürlich eine Zusammenarbeit mit Capcom mehr als an. Gerade Resident Evil 7 biohazard ist mit seinem besonderen Setting, seiner einzigartigen Atmosphäre und einer augesprägten Rätselaffinität perfekt geeignet für Escape Rooms. Wir freuen uns darauf, Resident Evil-Fans für unsere Live Escape Game-Erlebnisse begeistern zu dürfen und sind stolz, einen solchen Spieleklassiker im realen Leben umsetzen zu können", so Fabian Hecht, einer der Geschäftsführer und Gründer von TeamEscape.Resident Evil 7 biohazard soll am 24. Januar 2017 komplett ungeschnitten für PlayStation 4 (mit Unterstützung des optionalen PlayStation-VR-Modus' und 4K-Auflösung mit der PS4 Pro), Xbox One und PC (Steam und Windows 10 Store) erscheinen.Letztes aktuelles Video: Live-Action-Trailer