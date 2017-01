Resident Evil 7 biohazard: Wird Xbox Play Anywhere unterstützen - 4Players.de

RESIDENT EVIL 7 biohazard confirmed for @Xbox Play Anywhere – buy once, play on both Xbox One & @Windows 10 PC. https://t.co/yhcwjEnjla — Phil Spencer (@XboxP3) 18. Januar 2017

Der Survival-Horror Resident Evil 7 biohazard wird Xbox Play Anywhere unterstützen. Das hat Phil Spencer, Head of Xbox, via Twitter verkündet. Damit erhalten Käufer der digitalen Versionen das Spiel sowohl für Xbox One als auch PCs mit Windows 10 und können Speicherdaten zwischen beiden Plattformen synchronisieren. Capcom ist damit der erste Dritthersteller, dessen Spiel in das Programm von Microsoft aufgenommen wird.Resident Evil 7 biohazard erscheint am 24. Januar neben PC und Xbox One auch für die PlayStation 4. Dort wird außerdem ein zeitexklusiver VR-Modus für PlayStation VR geboten.Letztes aktuelles Video: Home-Teaser