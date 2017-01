Resident Evil 7 biohazard: Trailer zum Verkaufsstart veröffentlicht - 4Players.de

Heute erscheint Resident Evil 7 biohazard für PC, PS4, PSVR und Xbox One. Im folgenden Launch-Trailer zeigt Capcom verschiedene Eindrücke des Baker-Anwesens. In unserem Test konnte das Survival-Horrorspiel mit einer Wertung von 87% (PS4 und Xbox One) und 88% (PlayStation VR) überzeugen.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer