Resident Evil 7 biohazard: Erste Downloadinhalte enthalten neue Filme und erscheinen zuerst auf PlayStation 4 - 4Players.de

Verbotenes Filmmaterial 1:

Schlafzimmer: Findet einen Weg aus einem verschlossenen Raum - Marguerite Baker darf euch dabei nicht erwischen, wie ihr euch aus dem Bett geschlichen habt.

Albtraum: Wehrt euch gegen Gegnerwellen und überlebt bis zum Morgengrauen.

Extra-Modus - Ethan muss sterben: Ein von den Videobändern und Hauptstory separater knallharter Spielmodus (keine PSVR-Unterstützung).

Verbotenes Filmmaterial 2:

21: Zocke um deine Gliedmaßen und dein Leben in einem tödlichen Glücksspiel von Lucas Baker.

Töchter: Erlebe die Baker-Familie wie sie vor den tragischen Ereignissen aus Resident Evil 7 biohazard wirklich waren.

Extra Modus - Jacks 55. Geburtstag: In einem Rennen gegen die Zeit müsst ihr in diesem skurillen Modus Jack mit tonnenweise Essen vollstopfen. Auch dieser Extra Modus ist separat von den Videobändern und der Hauptstory (keine PSVR-Unterstützung).

Capcom hat sowohl die Inhalte der ersten Erweiterungen zu Resident Evil 7 biohazard als auch Termine für deren Veröffentlichung bekanntgegeben. Demnach können sich PlayStation-4-Besitzer als Erste auf neue Gänsehaut freuen, denn Verbotenes Filmmaterial 1, so der Name des ersten Downloadinhalts (DLC), erscheint bereits morgen, also am 31. Januar, während Verbotenes Filmmaterial ab 14. Februar erhältlich sein wird. Auf PC und Xbox One werden beide Episoden am 21. Februar veröffentlicht. Die Inhalte beschreibt der Publisher mit den folgenden Worten:Beide Erweiterungen sind im Season-Pass sowie der Deluxe-Ausgabe des Spiels enthalten. Im Frühjahr soll außerdem eine kostenlose Episode erscheinen, die eine Geschichte abseits der um Ethan Winters erzählen.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer