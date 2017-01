Resident Evil 7 biohazard: Fast eine Million registrierte Spieler, VR-Quote bei knapp zehn Prozent - 4Players.de

Capcom hatte zuletzt mitgeteilt , weltweit über 2,5 Millionen Exemplare von Resident Evil 7 biohazard ausgeliefert zu haben. Wieviele davon tatsächlich verkauft wurden, ist unbekannt. Auf ResidentEvil.net haben sich aber bereits mehr als 968.000 Besitzer über die spielinterne Übertragungsfunktion registrieren lassen (Stand: 31. Janaur 2017). Interessant ist dabei auch die Anzahl der Spieler, die sich dem Survival-Horror bisher via Virtual Reality gestellt haben. Die liegt aktuell nämlich schon bei über 91.000, was einer Quote von fast zehn Prozent entspricht. Weitere Statistiken gibt es unter anderem auch zur kulmulative Gesamtspielszeit (>872 Jahre), Streckenbewältigung (>20 Mio. km) und Gegnertötungen (>36 Mio.).Letztes aktuelles Video: Verbotenes Filmmaterial 1