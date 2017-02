Resident Evil 7 biohazard: Entwicklungskosten sind bereits gedeckt - 4Players.de

In einer Telefonkonferenz mit Investoren und Analysten bestätigte Capcom, dass Resident Evil 7 biohazard seine Entwicklungskosten bereits eingespielt habe. Bis zum 10. Februar 2017 seien drei Millionen Exemplare des Survival-Horrorspiels (zum Test ) ausgeliefert worden, womit man allerdings klar hinter den Absatzzahlen des Vorgängers liege, der im gleichen Zeitraum 4,5 Millionen Auslieferungen verbuchen konnte (wir berichteten ). Am prognostizierten Absatzziel von 4 Millionen bis zum Ende des Geschäftsjahrs am 31. März 2017 halte man ungeachtet dessen weiter fest.Letztes aktuelles Video: Resident Evil Vendetta Kinofilm