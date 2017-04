Resident Evil 7 biohazard: Kostenlose Erweiterung "Not A Hero" verschiebt sich auf unbestimmte Zeit - 4Players.de

DonDonat hat geschrieben: ? Heute 11:14

EllieJoel hat geschrieben: ? Heute 10:58 Zum Glück hab ich wegen dem extrem schlechten letzten Drittel trotzdem schon lange wieder verkauft. Hab überhaupt kein Verlangen das Spiel oder nen DLC zu dem Spiel zu spielen. Zum Glück hab ich wegen dem extrem schlechten letzten Drittel trotzdem schon lange wieder verkauft. Hab überhaupt kein Verlangen das Spiel oder nen DLC zu dem Spiel zu spielen.

Da bist du er Erste, von dem ich höre dass das letzte Drittel wirklich schlecht ist.Um ehrlich zu sien hab die die Worte "wirklich schlecht" und RE7 in einem Satz bisher auch noch nie gesehen, in keinem Zusammenhang.Ich kenne sehr wohl die Meinungen dass RE7 zum Ende hin etwas abbaut aber es soll dabei trotzdem zu jedem Zeitpunkt immer noch ganz gut sein und z.B. RE6 und RE7 um gleich mehrere Qualitäts-Stufen überragen.Für mich persönlich steht RE7 erst dann an, wenn die PC-Version endlich einen VR-Support hat. Selbst für mich der absolut nicht so ein Horror-Fan ist (Jump-Scares find ich einfach kacke und gefühlt 99% der Horror-Filme und Spiele sind so strunz dumm dass ich nach wenigen Minuten schon genug habe), ist RE7 mit VR auf jeden Fall einen Blick wert. Sowohl weil ein RE-Teil mein erstes Horror-Spiel war, als auch wegen der Intensität der Erfahrung