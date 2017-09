Resident Evil 7 biohazard: Gold Edition mit Zusatzkapitel angekündigt - 4Players.de

Capcom hat in Japan eine Gold Edition von Resident Evil 7 biohazard für PlayStation 4, Xbox One und PC angekündigt, wie Gematsu berichtet . Laut Famitsu soll diese neben dem Hauptspiel und den beiden Zusatzepisoden Verbotenes Filmmaterial 1 und Verbotenes Filmmaterial 2 auch ein Zoe Baker gewidmetes Bonuskapitel mit dem Titel "End of Zoe" enthalten, das auch separat erworben werden könne.In Japan soll die Gold Edition am 24. Dezember 2017 als Download für 4,990 Yen (ca. 38 Euro) erscheinen. Auf der PS4 sei darüber hinaus auch eine physische Fassung für 5.398 Yen (ca. 41 Euro) geplant. Der End-of-Zoe-DLC soll hingegen mit 1.500 Yen (ca. 11 Euro) zu Buche schlagen und zusammen mit der kostenlosen Not-a-Hero-Erweiterung (wir berichteten ) ab dem 14. Dezember erhältlich sein. Eine Ankündigung für Europa ist bisher nicht erfolgt.Letztes aktuelles Video: Making-of-Serie Teil 3