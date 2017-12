Resident Evil 7: biohazard: DLCs "Not A Hero" und "End of Zoe" verfügbar

Not A Hero (Kein Held) und End of Zoe (Zoes Ende), die beiden Story-Erweiterungen für Resident Evil 7 - biohazard, sind mittlerweile erhältlich. Letztere Erweiterung ist Bestandteil des Season Pass und der ebenfalls verfügbaren Gold Edition, kann aber auch separat für knapp 15 Euro erworben werden. Während bei "Kein Held" Serien-Veteran Chris Redfield im Mittelpunkt steht, dreht sich die Premium-Erweiterung um das Schicksal von Zoe Baker. Dort spielt ein mysteriöser Mann namens Joe eine Rolle, der in einem besonderen Verhältnis zur Baker-Familie steht. Dabei knüpft die Handlung der kostenpflichtigen Erweiterung an die Geschehnisse an, die man mit Chris Redfield erlebt hat. Auf der PlayStation 4 lassen sich beide Story-Episoden optional auch in VR erleben.Letztes aktuelles Video: Gold Edition Launch Trailer