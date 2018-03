Capcom hat ein knapp 450 MB groes Update fr Resident Evil 7 biohazard verffentlicht, das Anpassungen fr die Xbox One X mit sich bringt. Die genauen Vernderungen bzw. Optimierungen hat der Publisher nicht benannt, aber immerhin ist das folgende Vergleichsvideo mit einer Xbox-One-S-Version bereitgestellt worden. Abgesehen von der hheren Schrfe (aufgrund der hheren Auflsung) stechen ebenfalls detailliertere Texturen ins Auge. Via Twitter heben die Entwickler lediglich die 4K-Auflsung hervor (ob nativ oder hochskaliert, ist unklar).Letztes aktuelles Video: Xbox One X Update