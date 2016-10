Candle: Malerisches Puzzle-Adventure startet im November - 4Players.de

Screenshot - Candle (PC) Screenshot - Candle (PC) Screenshot - Candle (PC) Screenshot - Candle (PC) Screenshot - Candle (PC) Screenshot - Candle (PC) Screenshot - Candle (PC) Screenshot - Candle (PC) Screenshot - Candle (PC) Screenshot - Candle (PC)

Alle Details müssen aufmerksam beachtet werden, damit die knackigen Rätsel mit einem hohen Schwierigkeitsgrad gelöst werden können

Spieler können die Macht des Feuers nutzen

Ein außergewöhnlicher Grafikstil: Handgemalte Aquarell-Zeichnungen lassen das Spiel wie ein lebendes Gemälde wirken

Wundervoller Soundtrack mit südamerikanischem Flair"

Am 11. November 2016 will Daedalic Entertainment das Puzzle-Adventure Candle für PC, Mac und Linux veröffentlichen. Das malerische Abenteuer der spanischen Teku Studios soll sowohl im Einzelhandel als auch über digitale Vertriebsplattformen erscheinen, wobei auf Steam zudem eine "Enthusiast Player Edition" mit nicht näher spezifizierten Zusatzinhalten verfügbar sein werde.Zum Spiel selbst heißt es: "Candle ist ein Puzzle-Adventure mit knackigen Rätseln. Der Spieler schlüpft in die Rolle des jungen Teku und begibt sich auf eine gefährliche Reise, um den Schamanen seines Stammes aus den Fängen des bösen Wakcha-Clans zu befreien. Doch der Weg dorthin ist gespickt mit Fallen und schweren Prüfungen. Um diese zu bestehen, muss Teku seine Umgebung genau beobachten und Zusammenhänge erkennen - andernfalls findet sein Leben ein jähes Ende.Aber Teku hat eine besondere Begabung: Seine linke Hand ist eine Kerze. Diese kann er als lodernde Fackel nutzen, um Gegner in die Flucht zu treiben oder Details besser zu beleuchten.Wundervoll handgemalte Aquarell-Zeichnungen verleihen Candle einen ganz besonderen Charme. Alle Hintergründe, Charaktere und Items wurden von den Entwicklern auf Papier entworfen und Bild-für-Bild in das Spiel eingescannt. Dadurch fühlt sich Candle zu jedem Zeitpunkt wie ein lebendes Gemälde an.Features:Letztes aktuelles Video: Making-of