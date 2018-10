Child of Light: Modernes Märchen mit viel Komfort ist auch für die Switch erschienen - 4Players.de

Ubisoft hat heute bekanntgegeben, dass das idyllische Taktik-Rollenspiel Child of Light ab sofort in Form der Ultimate Edition für Nintendo Switch erhältlich ist. Von Märchen inspiriert, spielt Child of Light in der magischen Welt Lemuria, ein Königreich, welches von Hand gemalt und in digitalen Wasserfarben umgesetzt wurde. Der Spieler begibt sich als Prinzessin Aurora auf eine Reise, um erwachsen zu werden.