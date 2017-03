Blitzkrieg 3: KI-Gegner "Boris" auf Basis neuronaler Netzwerke verfügbar - 4Players.de

Für die Early-Access-Version von Blitzkrieg 3 ist der neue Computerintelligenz-Gegner "Boris" veröffentlicht worden. Im Modus "Eigenes Spiel" kann man gegen ihn antreten. Boris basiert im Gegensatz zu vielen anderen KI-Systemen in Echtzeit-Strategiespielen auf neuronalen Netzwerken (ein maschinelles Lernverfahren; Deep Learning). Laut Entwickler Nival analysiert Boris alle paar Sekunden die Situation und erstellt (neuronale netzwerkbasierte) Vorhersagen über das zukünftige Verhalten des Gegners."Trotz der Tatsache, dass die führenden Unternehmen der Welt an diesem Problem arbeiten, haben wir es geschafft, das erste neuronale KI-Netzwerk für Echtzeit-Strategie zu schaffen", sagt Sergey Orlovskiy, Gründer und CEO von Nival. "Es ist bemerkenswert, dass Boris ziemlich fair spielt, er benutzt keine Information unter dem Nebel des Krieges sowie irgendwelche anderen verborgenen Informationen über den Feind. Wir gaben ihm nur die grundlegenden taktischen Bewegungen, aber während seines Trainings erfand er eine Vielfalt Von Strategien, er entscheidet ebenso wie ein talentierter Militärführer. Es ist schwierig geworden, seine Handlungen vorherzusagen und vor allem von menschlichem Verhalten zu unterscheiden.""Boris erkundet ständig die Karte, verlagert aktiv seine Einheiten und ändert seine Taktik je nach Situation. Beispielsweise begann Boris in einer der Situationen mit der Landung seiner Fallschirmjäger, um einen einzigen Feind Panzer anzugreifen. Als jedoch Panzer als Verstärkung kamen, nahmen seine Truppen sofort die Verteidigungspositionen in den Gebäuden ein und versuchten, Artillerie zu benutzen", erklären die Entwickler zu dem folgenden Video.Letztes aktuelles Video: Neural Network AI