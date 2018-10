Helldivers: Update "A New Hell" bringt neue Schwierigkeitsgrade und Gegner - 4Players.de

Für Helldivers ist ein neues Update auf PC und PlayStation 4 veröffentlicht worden. Zum "Tag der Freiheit 2018" (mehr Unabhängigkeit, mehr Demokratie und mehr Freiheit für die Über-Erde) fügt das Update "A New Hell" insgesamt drei Schwierigkeitsgrade, drei Gegner (Shadow, Obsidian Observer, Legionnaire) und das MGX-42-Maschinengewehr hinzu."Just when you thought you had mastered the art of Helldiving, we've gone and added more planet difficulties. Now you have An Exercise in Futility (lvl13), where you learn The Definition of Insanity (lvl14), preparing you for the Inner Circle of Hell (lvl15). Veterans, dust off those capes, you've got work to do!"An diesem Wochenende kann der Titel der Arrowhead Game Studios kostenlos auf Steam gespielt werden. Sämtliche Helldivers-Inhalte werden ebenfalls mit Rabatt angeboten.Letztes aktuelles Video: Steam-Trailer