RiME: Puzzle-Abenteuer erscheint Ende Mai für PC, PS4 und Xbox One; Switch wird später versorgt; Statement zum höheren Preis der Switch-Version - 4Players.de

Aktualisierung vom 09. März 2017, 10:58 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 08. März 2017, 17:59 Uhr:

Die unterschiedliche Preisgestaltung der RiME-Versionen für PC, PS4 sowie Xbox One (34,99 Euro) und für Nintendo Switch (39,99 Euro) versuchte ein Sprecher von Co-Publisher Grey Box gegenüber Polygon folgendermaßen zu erklären: "Wir legen die Preise für unsere Produkte auf der Grundlage der Entwicklungskosten und der Herstellungskosten für jede einzelne Plattform fest." Laut der US-Pressemitteilung soll die Switch-Version sogar 44,99 Euro (39,99 Dollar) kosten. In der europäischen Ankündigung war von 39,99 Euro die Rede.Der höhere Preis für die Switch-Version von RiME ist keine Ausnahme, auch Puyo Puyo Tetris kostet auf Nintendo Switch zehn Euro mehr als die Version für PlayStation 4 (PS4: 29,99 Euro; Switch: 39,99 Euro für die Box-Version (limitierte Auflage mit Tetris Schlüsselanhänger und zwei zusätzliche Puyo Puyo) und die Download-Fassung).Das Puzzle-Abenteuerspiel RiME wird am 26. Mai 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Es wird sowohl im Einzelhandel als auch auf digitalen Vertriebsplattformen erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 34,99 Euro. Kurze Zeit später soll die Switch-Umsetzung für 39,99 Euro (physisch und digital) folgen. Unsere Vorschau zu dem Spiel von Grey Box, Six Foot und Tequila Works findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Video-Vorschau