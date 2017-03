RiME: Puzzle-Abenteuerspiel erscheint Ende Mai für PC, PS4 und Xbox One; Switch wird später versorgt - 4Players.de

Das Puzzle-Abenteuerspiel RiME wird am 26. Mai 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Es wird sowohl im Einzelhandel als auch auf digitalen Vertriebsplattformen erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 34,99 Euro. Kurze Zeit später soll die Switch-Umsetzung für 39,99 Euro (physisch und digital) folgen. Unsere Vorschau zu dem Spiel von Grey Box, Six Foot und Tequila Works findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Video-Vorschau