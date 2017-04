RiME: Hinter den Kulissen bei Tequila Works: Look, Farbgebung und Musik; neue Bilder - 4Players.de

Screenshot - RiME (PC) Screenshot - RiME (PC) Screenshot - RiME (PC) Screenshot - RiME (PC) Screenshot - RiME (PC) Screenshot - RiME (PC) Screenshot - RiME (PC) Screenshot - RiME (PC)

Grey Box, Six Foot und Tequila Works gewähren im folgenden Making-of-Video einen Blick hinter die Kulissen von RiME . Thematisiert werden der Look, die Farbgebung und die Musik, schließlich wollen die Entwickler eine Welt erschaffen, die sich sowohl fremd als auch vertraut anfühlt.RiME schickt die Spieler auf ein Abenteuer, das durch die Augen eines kleinen Jungen erlebt wird, der nach einem Schiffbruch an der Küste einer mysteriösen Insel aufwacht. Seine Reise führt durch die schroffe Umgbung der Insel sowie durch antike Strukturen. Dabei müssen immer wieder Rätsel gelöst werden, die u. a. auf Licht, Schatten, Musik, Perspektive und Zeit basieren ( zur Vorschau ). RiME erscheint am 26. Mai für PS4, Xbox One und PC (Preis: 34,99 Euro). Im Sommer folgt eine Veröffentlichung für Switch.Letztes aktuelles Video: Video-Vorschau