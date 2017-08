RiME: Mitte November für Switch - 4Players.de

Der Termin der Switch-Version von RiME steht fest. Grey Box, Six Foot und Tequila Works werden das Puzzle-Abenteuer am 17. November 2017 in Europa als Download im Nintendo eShop für 34,99 Euro veröffentlichen. In Nordamerika ist der Titel ab dem 14. November erhältlich. Eine physische Box-Edition, die das Spiel und einen Downloadcode für den Soundtrack von David García Díaz enthält, wird zusätzlich im Handel für 44,99 Euro angeboten. Konkrete Details (Änderungen, Neuerungen, Anpassungen etc.) zur Switch-Version stehen noch aus."Als große Fans von Nintendo sind wir für die Geduld unserer Fans sehr dankbar - die darauf warten, dass Tantalus und Tequila Works die Arbeit an RiME auf Nintendo Switch fertigstellen. Wir sehen uns dazu verpflichtet, dafür zu sorgen, dass alle Spieler die qualitativ hochwertige Erfahrung bekommen, die sie verdienen", erklärt Raúl Rubio Munárriz, CEO und Creative Director bei Tequila Works.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer