EVE: Valkyrie: Wormholes-Update bringt neue Spielmodi und "Liga Alpha" - 4Players.de

Wormholes, das vierte Gratis-Update für EVE: Valkyrie , wird ab kommenden Mittwoch (15. Februar) auf Oculus Rift, PlayStation VR und HTC Vive verfügbar sein. Mit dem Update kommen neue Spielmodi und das Liga-Alpha-Feature ins Spiel. CCP beschreibt die Neuerungen folgendermaßen: "An jedem Wochenende öffnet sich ein neues Wurmloch und in ihm finden die Spieler einzigartige Gameplay-Möglichkeiten (...) Von verminten Kontrollpunkten über Superraketen und vieles mehr warten endlose Kombinationen. Die Geheimnisse des Wurmloch-Raums sind nach wie vor weitgehend unerforscht. Die Spieler können sich also darauf einstellen, einige Entdeckungen zu machen (...) Das Wormholes-Update enthält zudem das neue Liga-Alpha-Feature, in dem der Wettbewerbs-Charakter von Valkyrie zur Geltung kommt. Piraten sind hinter Schätzen her, doch für Valkyrie-Piloten ist Status der ultimative Lohn. In dieser ersten Fassung des Liga-Systems verdienen die Spieler Punkte für ihren Liga-Status, indem sie Mehrspieler-Wettbewerbe bestreiten. Alle Spieler beginnen auf der Smaragd-Stufe, und nur die jeweils Besten steigen über Saphir und Rubin bis Diamant auf, wo es die Besten der Besten untereinander austragen."HOTAS-Unterstützung (Hands-on-Throttle-and-Stick) für PlayStation 4, Verbesserungen der "Com Alerts" basierend auf Anregungen aus der Community sowie diverse Optimierungen bei Performance und Stabilität sind ebenfalls für das Wormholes-Update geplant. Weitere Gratis-Inhalte für alle Valkyrie-Piloten werden bereits entwickelt.Letztes aktuelles Video: Wormholes Update