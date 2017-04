EVE: Valkyrie: Fünftes großes Update führt Kämpfe über Planetenoberfläche ein - 4Players.de

Auf dem dieser Tage stattfindenden Eve-Fanfest hat Entwickler CCP das fünfte große Update für Eve: Valkyrie angekündigt: Groundrush fügt den Raumschiff-Kämpfen u.a. ein Einsatzgebiet hinzu, das sich in unmittelbarer Bodennähe befindet. Auf dem PlayStation-Blog beschreibt Lead Game Designer Andrew Willians diese und weitere Neuerungen.Neben der neuen Karte wurden etwa die kooperativen Gefechte so erweitert, dass in Zukunft auch die Carrier- und Kontroll-Modi mit anderen Spielern ausschließlich gegen KI-Feinde spielbar sind. Außerdem kommen englische Untertitel, neue Animationen der Avatare sowie Verbesserungen der Playlists hinzu. Wie genau diese verändert werden, erklärt Willians dabei nicht.Groundrush soll am 11. April online gehen.Letztes aktuelles Video: Groundrush-Update