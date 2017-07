EVE: Valkyrie: Grafik-Update "Ultra" für NVIDIA-Grafikkarten - 4Players.de

DonDonat hat geschrieben: ? Heute 18:44 Interesse an Valkyrie hab ich immer noch, nur ist der Preis für dass was man bekommt einfach viel zu hoch... Interesse an Valkyrie hab ich immer noch, nur ist der Preis für dass was man bekommt einfach viel zu hoch...

Ich hab es bei einem Angebot für 40 Euro gekauft und muss gestehen das ich es kaum spiele. Als PvP Game gibt es keinen nennenswerten Single Player Modus und größere Taktische Spielweisen, hat sich mir bei dem Spiel auch nicht erschlossen. Die unterschiedlichen Raumschiffe sorgen laut Webseite zwar für eine gewisse Strategietiefe aber ohne Clan und Tutorial der einzelnen Karten wurde mir einfach bisher immer viel zu schnell Schlecht als das es mich genug Ablenken konnte.Vielleicht oder sogar Wahrscheinlich bin ich auch viel zu schlecht, aber ich hatte gehofft es gibt auch NPCs in den Matches die man abschießen kann oder Gefechte die Länger dauern, in etwa wie bei Eve-Online. So ist es leider viel zu oft das typische: 2vs1 = garantierter Win.Zum Thema:Es ist löblich das hier immer noch weitere Inhaltspatches erscheinen. Aber z.B. Sekunde 0:58 wirkt eher so als entsteht den Spielern mit Ultra-Setting ein Nachteil wenn sie stärker geblendet werden. Durch saubere Kannten profitieren sie natürlich stärker.