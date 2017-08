EVE: Valkyrie: Warzone-Update bringt eine Nicht-VR-Version für PC und PS4 - 4Players.de

CCP Games hat das Warzone-Update für EVE: Valkyrie angekündigt, mit dem der VR-Multiplayer-Shooter auch ohne VR-Gerätschaften auf PC und PlayStation 4 spielbar sein wird. EVE: Valkyrie - Warzone soll am 26. September 2017 erscheinen. Das Warzone-Update wird für Besitzer von EVE: Valkyrie kostenlos zur Verfügung stehen. Ansonsten wird EVE: Valkyrie - Warzone 29,99 Euro kosten."Wer Ego-Shooter spielt, der hat auch das Zeug zum Piloten in einem der fantastischen Schiffe von EVE: Valkyrie - Warzone", so Andrew Willans, Lead Game Designer in CCPs Studio in Newcastle. "Keinen Zugriff auf VR-Hardware zu haben, kann die Gamer ab sofort nicht mehr davon abhalten, sich gemeinsam mit Freunden kopfüber in intensive, spannende Weltraumgefechte zu stürzen. Wir sind sicher, dass der jetzt bereits intensive Wettbewerb zwischen den Valkyrie-Piloten nochmal spannender wird, wenn zahlreiche neue Spieler aus der ganzen Welt zu den Veteranen stoßen, um mit ihnen heiße Weltraumgefechte auszukämpfen.""Die Veröffentlichung von EVE: Valkyrie für High-End-VR-Headsets war die Erfüllung eines jahrzehntelangen Traums für CCP", so Hilmar Veigar Pétursson, CEO bei CCP Games. "Wir hatten großen Erfolg beim Etablieren des Titels als eines der beliebtesten Multiplayer-Spiele im Virtual Reality-Segment und haben ihn die letzten zwei Jahre über mit bis dato ungekanntem, das Genre anführendem Support erweitert und ausgebaut, was uns eine lebendige, stetig wachsende Community beschert hat. Nun beginnen wir den nächsten Abschnitt in der Reise von EVE: Valkyrie, indem wir dieses großartige Spiel einem noch größeren Publikum vorstellen - all jenen nämlich, die den Sprung in die Welt der VR noch nicht vollzogen haben. Derweil setzen wir unsere Arbeit an weiteren, noch nicht angekündigten VR-Projekten fort.""EVE: Valkyrie - Warzone bietet den Spielern eine Flotte der nächsten Generation mit zahlreichen (...) Schiffen - wie der neuen 'Shadow' aus der Covert-Klasse - die in einem Gefecht allesamt ihre spezifischen Rollen zu erfüllen haben. Mit neuen Waffen, einschließlich der mächtigen Ultra-Fähigkeiten, und einer vollständig überarbeiteten Progression für jedes Schiff haben die Spieler mehr Kontrolle über die Entwicklung ihres Arsenals und seiner Anpassung an ihren Spielstil. Neu in EVE: Valkyrie - Warzone wird der Extraction-Spielmodus sein, der den bekannten 'Kampf um die Flagge' ins All versetzt und für eine spannende Spielerfahrung sorgt. Die Warzone-Erweiterung bringt zudem zwei neue Karten: 'Fleet' und 'Outpost'. Auch gibt es neue Wurmlöcher, die jede Woche eine neue Herausforderung bringen. Die Spieler werden um Kriegsbeute kämpfen können, um Beutekapseln zu verdienen, durch die sich umfassende Individualisierungsoptionen für ihre Schiffe und ihren Piloten erschließen."Warzone-Update bringt eine Nicht-VR-Version für PC und PS4Letztes aktuelles Video: Warzone