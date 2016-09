Nordamerika: Freitag, 14. Oktober, um 17:00 Uhr PDT

Europa: Freitag, 14. Oktober, um 17:00 Uhr MESZ

Asien: Freitag, 14. Oktober, um 17:00 Uhr KST

Nordamerika: Freitag, 21. Oktober, um 17:00 Uhr PDT

Europa: Freitag, 21. Oktober, um 17:00 Uhr MESZ

Asien: Freitag, 21. Oktober, um 17:00 Uhr KST

Die siebte Saison bei Diablo 3: Reaper of Souls wird in zwei Wochen zu Ende gehen. Detaillierte Informationen zum Saisonübergang bzw. den Errungenschaften, den Bestenlisten und den Belohnungen für Saison 7 findet ihr in diesem Blog-Beitrag . Die siebte Saison begann Anfang August.Saison 7 endet:Saison 8 beginnt: