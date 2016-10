Diablo 3: Reaper of Souls: Artwork eines Totenbeschwörers deutet die baldige Enthüllung einer zweiten Erweiterung an - 4Players.de

Im Vorfeld der BlizzCon, die am Freitagabend beginnen wird, ist im Blizzard Gear Store ein Artwork zu einer möglichen zweiten Erweiterung für Diablo 3 aufgetaucht . Das von John Mueller (Art Director) erstellte Bild zeigt einen männlichen und einen weiblichen Nekromanten - bewaffnet mit Sense, Dolch und einem schwebenden Totenschädel. Sie kontrollieren eine Horde an Untoten, die für sie in die Schlacht zieht. Da es für die Ankündigung von Diablo 4 noch zu früh sein dürfte, könnte der Totenbeschwörer eine neue Klasse für das zweite Add-on darstellen. Schon vor einigen Jahren war auf einer "Roadmap" von Activision zu sehen, dass Diablo 3 mit zwei Erweiterungen versorgt werden soll.Neben dem Hexendoktor wäre es die zweite Pet-Klasse in Diablo 3. Der Totenbeschwörer gehörte zu den Standard-Klassen in Diablo 2 und ist mittlerweile in Form von Xul in Heroes of the Storm vertreten. Das besagte Artwork ist in der Zwischenzeit wieder verschwunden. Eine Illustration von Sombra ( Overwatch ) gelangte ebenfalls kurz an die Öffentlichkeit.http://www.diablofans.com/news/48838-artwork-of-female-and-male-necromancer-leaked