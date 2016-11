Diablo 3: Reaper of Souls: "The Darkening of Tristram": Diablo (Teil 1) wird in Diablo 3 "neu erschaffen" - 4Players.de

Das Ende der BlizzCon-Eröffnungszeremonie drehte sich um Diablo 3 und das 20-jährige Jubiläum der Serie. Passend zum Diablo-Geburstag wird es einen Patch geben, der Diablo (Teil 1) in Diablo 3 "neu erschafft". In "The Darkening of Tristram" wird man das 16 Etagen tiefe Dungeon aus Diablo erneut besuchen und gegen alle Bossgegner antreten dürfen - inkl. "dem großen Roten" am Ende. Außerdem war die Rede davon, dass man bestimmte Grafik-Filter aktivieren könne, um ein besonderes Retro-Erlebnis zu erzeugen. Frank Pearce (Chief Development Officer von Blizzard) sprach des Weiteren von Retro-Steuerung - mit acht Laufrichtungen für den Charakter. Den Geburtstagspatch wird man in der nächsten Woche auf dem Testrealm ausprobieren können.Letztes aktuelles Video: Rise of the Necromancer Pack Reveal