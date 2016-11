Diablo 3: Reaper of Souls: Totenbeschwörer (Necromancer) als neue Klasse angekündigt, aber nicht als klassische Erweiterung; erste Details - 4Players.de

Aktualisierung vom 05. November 2016, 10:42 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 04. November 2016, 20:37 Uhr:

Nach der gestrigen Ankündigung hat Blizzard Entertainment verraten, dass es eine männliche und eine weibliche Version der neuen Klasse (Totenbeschwörer) geben wird. Der Totenbeschwörer ist eine "Neuinterpretation" der bekannten Klasse aus Diablo 2, aber es sollen nicht alle Klassenfertigkeiten aus dem Klassiker übernommen werden. Zu den bisher geplanten Fähigkeiten gehören Kadaverexplosion, Knochenspeer (durchschlägt Gegner), Siphon Blood (Blutsauger), Blutrausch (kurze Teleportation) und Skelette beleben (Nahkämpfer und Bogenschützen). Als klassenspezifische Waffe wird es eine Sense für die Haupthand geben.Mit dem Totenbeschwörer hält also eine zweite Pet-Klasse (mit Begleitern) Einzug in das Spiel - neben dem Hexendoktor. Dennoch sollen sich beide Klassen ziemlich unterschiedlich spielen. Blizzard erklärt hierzu: "Hexendoktoren beziehen ihre Magie aus ihrer spirituellen Verbindung mit einem Reich, das von ihnen das Ungeformte Land genannt wird. Diese eher unbeschwerte Nutzung übernatürlicher Kräfte ermöglicht es ihnen, das Krabbelgetier des Dschungels zu kontrollieren und geistlose Zombiediener zu beschwören. Totenbeschwörer werden sich düsterer spielen und ihre Umwelt besser kontrollieren können. Ihre Spielweise konzentriert sich auf die rohen Bausteine des Lebens: Blut und Knochen. Da ihre grundlegende Herangehensweise an Leben und Tod philosophischer und pragmatischer Natur ist, sind sie eher als meisterliche Dirigenten der dunkelsten Künste zu betrachten. In der Ausübung ihrer Praktiken sind sie todernst und wahre Meister der Flüche und der Wiedererweckung - und ihre Diener fügen sich ihrem Willen bedingungslos." Das Charakter-Paket "Rückkehr des Totenbeschwörers" soll im nächsten Jahr erscheinen. Ein Preis steht noch nicht fest.Bei der BlizzCon-Eröffnungszeremonie wurde keine klassische Erweiterung wie Reaper of Souls für Diablo 3 angekündigt, sondern ein "Character Pack". Dieses "Character Pack" wird sich um den Totenbeschwörer (Necromancer) als neue spielbare Klasse drehen. Käufer des Pakets dürfen somit die "Armee der Toten" befehligen, Leichen explodieren lassen und den Blutgolem ins Gefecht führen. Neue Sets und legendäre Gegenstände für den Totenbeschwörer sind ebenfalls geplant. Zusätzlich zu der neuen Klasse sind ein Gefährte, zwei Charakterplätze, zwei Beutetruhenfächer, ein Porträtrahmen, eine Flagge, ein Banner und ein Bannersiegel enthalten. Zur Preisgestaltung hat sich Blizzard nicht geäußert.Letztes aktuelles Video: Rise of the Necromancer Pack Reveal