Diablo 3: Reaper of Souls: Saisons bald auch auf Konsolen; zwei Gebiete in Entwicklung - 4Players.de

Das Schleiermoor: Dieses raue, unwirtliche Land ist seit Jahrhunderten verlassen. Doch etwas regt sich in seinen unendlichen Nebelschwaden - ganz so, als ob eine finstere Präsenz sich des Landes bemächtigt hätte.

Der Tempel der Erstgeborenen: Ein antikes Monument, das den ersten Nephalem gewidmet ist. Der Tempel ist unter der Oberfläche von Sanktuario verborgen und blieb bis heute von den meisten Sterblichen unbemerkt.

Neben dem Dungeon zum 20. Diablo-Jahrestag und dem Totenbeschwörer ( Class Pack ) hat Blizzard noch angekündigt, dass die Saisons in Diablo 3: Reaper of Souls auch auf Konsolen verfügbar sein werden. Die Saisons auf Konsolen beinhalten die Saisonreise und Bestenlisten sowie alle Belohnungen und Accessoires. Den Anfang macht Season 10 auf PC und Konsolen. Außerdem werden zwei neue Gebiete für den Abenteuer-Modus eingeführt: Das Schleiermoor und der Tempel der Erstgeborenen. Termine wurden nicht genannt.Letztes aktuelles Video: Rise of the Necromancer Pack Reveal