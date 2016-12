Diablo 3: Reaper of Souls: Saison 8 endet in wenigen Tagen; Saison 9 startet im nächsten Jahr - 4Players.de

Barbar: Macht der Erde

Kreuzritter: Dornen des Ansuchers

Dämonenjäger: Des Schattens Mantelung

Mönch: Gewandung des Affenkönigs

Hexendoktor: Gewand des Jadeernters

Zauberer: Pracht Des Feuervogels

Schließt ein Nephalemportal auf Qual XIII in unter 5 Minuten ab.

Schließt ein Großes Nephalemportal der Stufe 60 im Solospiel ab.

Tötet Gier auf Qual XIII.

Tötet den Skelettkönig auf Qual XIII in unter 30 Sekunden.

Schmiedet einen legendären oder Setgegenstand um.

Verbessert einen uralten Gegenstand mit einem legendären Edelstein der Stufe 50 oder höher.

Wertet drei legendäre Edelsteine auf Stufe 55 auf.

Schließt zwei Errungenschaften ab."

Die neunte Saison von Diablo 3: Reaper of Souls beginnt am Freitag, dem 6. Januar 2017, um 17:00 Uhr (MEZ) in Europa. Die aktuell laufende Saison 8 wird am 30. Dezember 2016 enden. Die Konsolen sollen erst mit Saison 10 versorgt werden. Wie gewohnt erhält man in Saison 9 nach dem Abschluss bestimmter Etappen der Saisonreise ein Set für die gerade gespielte Klasse. Folgende Sets werden durch Haedrigs Geschenk verliehen: Blizzard Entertainment : "Genauso wie in den vergangenen Saisons gibt es in Saison 9 neue kosmetische Belohnungen, die durch den Fortschritt in der Saisonreise freigeschaltet werden. Zusätzlich zum Brustpanzer und den Handschuhen des exklusiven Sets des Eroberers wird es eine brandneue Serie von Porträts geben, die thematisch rund um das Pandämonium angesiedelt sind. Sammler von Gefährten können sich darauf freuen, einen neuen kosmetischen Gefährten an ihre Seite zu bekommen - Rocky ist ein alter Haudegen und begleitet euch mit Freuden bei euren Abenteuern durch Sanktuario, während er dabei euer Gold aufsammelt!Spieler, die noch nicht insgesamt vier Truhenfächer durch die Saisonreisen verdient haben, können ein weiteres Fach freischalten, indem sie die folgenden Aufgaben der Eroberer-Etappe abschließen:Letztes aktuelles Video: Diablo-Retro-Dungeon