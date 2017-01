Diablo 3: Reaper of Souls: Finsternis in Tristram: Jubiläumsupdate veröffentlicht; 4K-Unterstützung auf PS4 Pro - 4Players.de

Aktualisierung vom 04. Januar 2017, 23:30 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 04. Januar 2017 , 15:22 Uhr:

Blizzard Entertainment hat den Patch 2.4.3 für Diablo 3: Reaper of Souls veröffentlicht. Die PC-Fassung des Updates ist ungefähr 750 MB groß. Auch die Konsolen sind mit dem "Jubiläumsupdate" (Patch 1.15) versorgt worden. Auf der PlayStation 4 Pro wird fortan 4K-Unterstützung geboten.Am Freitag wird in Diablo 3: Reaper of Souls die neunte Season starten und vorher wird höchstwahrscheinlich der Patch 2.4.3 veröffentlicht. Mit dem Update kommt das Jubiläums-Event "Finsternis in Tristram" zum 20-jährigen Geburtstag der Diablo-Serie ins Spiel. Außerdem werden mehrere Klassen- und Setgegenstände verändert ( Details ), die großen Nephalemportale überarbeitet, Anpassungen bei manchen Gegnergruppen vorgenommen und die Färbemittel an zentraler Stelle gelagert. Außerdem wird das Spiel auf einen 64-Bit-Client umgestellt.Im Zuge des Events darf man nach Alt-Tristram reisen und dort eine "Diablo-III-Version der Ereignisse, die sich im originalen Diablo zugetragen haben" nachspielen. Im besagten Dungeon tief unter der Kathedrale trifft man in "RetroVision" auf alte Bekannte und darf sich bis zum Herrn des Schreckens durchkämpfen. Ende November hatten wir bereits einen Ausflug in dieses Dungeon unternommen.Die Verteilung der Monster und die Größe jeder Ebene bei den großen Nephalemportalen soll fortan einheitlicher sein. "Durchschnittlich sollte es jetzt zwei bis vier Ebenen dauern, ein Nephalemportal abzuschließen. Die Areale wechseln sich jetzt häufiger ab, wodurch ihr seltener dasselbe Terrain mehrmals hintereinander zu Gesicht bekommen solltet. Außerdem erhalten die Überlebenskünstler unter euch eine weitere Belohnung. Spieler, die in Großen Nephalemportalen nicht sterben, bekommen eine zusätzliche Chance, ihre legendären Edelsteine aufzuwerten", heißt es von Blizzard . Gegner, die den Spieler anspringen (geflügelte Meuchelmörder, Bestrafer, Jägerinnen der Lacuni und wühlende Springer), können jetzt in der Luft getötet werden. Gegner, die zeitweise unangreifbar werden (Sandhaie, Schlangenmenschen und Felswürmer), verkriechen sich maximal drei Sekunden. Neu ist zudem das Monster-Affix: Dampfwalze. Diese Monster sind immun gegen alle Kontrollverlusteffekte, aber langsamer als andere Gegner und anfälliger für Schaden. Färbemittel können über einen neuen Reiter bei der Mystikerin eingesehen werden. Sie werden nicht mehr von Händlern verkauft.Ein 64-Bit-Client wurde als Standardeinstellung für Windows-Betriebssysteme mit 64-Bit hinzugefügt. "Das sollte zu Leistungsverbesserungen und kürzeren Ladezeiten führen. Diese Änderung verwendet standardmäßig DirectX 11 und unterstützt somit Normal Mapping, pixelbasierte Beleuchtung und erweiterte Optionen für Kantenglättung. Der 32-Bit-Client kann weiterhin als Option über die Battle.net-Software aktiviert werden. Es wurde eine Pixel-Shader-Option für Screen Space Ambient Occlusion (SSAO) hinzugefügt."Letztes aktuelles Video: Der Jubilaeumspatch - 243