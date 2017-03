Diablo 3: Reaper of Souls: Saison 9 endet bald; Saison 10 startet Ende März - 4Players.de

Die neunte Saison von Diablo 3: Reaper of Souls wird am 17. März (Freitag) um 17:00 Uhr in Europa enden . Saison 10 beginnt zwei Wochen danach. Der Startschuss soll am 31. März um 17:00 Uhr fallen. Ob Patch 2.5.0 mit der Rüstkammer (fünf Builds pro Charakter speichern), den Lagerplätzen für Handwerksmaterialien und den archaischen Gegenständen passend zur zehnten Saison veröffentlicht wird, ist unklar. Der Patch wird seit Anfang Februar 2017 auf dem Testrealm getestet . Außerdem bleibt abzuwarten, ob mit Saison 10 auch die Saison-Mechanik auf den Konsolen eingeführt wird, wie es ursprünglich der Plan war ( wir berichteten )."Sobald die Saison zu Ende geht, werden die saisonalen Bestenlisten zurückgesetzt und ihr könnt erst nach Beginn der nächsten Saison wieder Ränge auf den Bestenlisten erzielen. Der Endstand der Bestenlisten für die vorangegangene Saison ist im Spiel weiter einsehbar. Mit Beginn der nächsten Saison wird ein praktisches Dropdown-Menü verfügbar sein, mit dem ihr zwischen der aktuellen und der vorherigen Saison wechseln könnt. Die nicht saisonale Bestenliste für Große Nephalemportale wird einige Zeit nach Saisonende zurückgesetzt. Ihr könnt jedoch sofort in der momentan aktiven Ära mit euren nicht saisonalen Helden (einschließlich derer, die gerade übertragen wurden) um einen Platz darauf kämpfen und müsst nicht auf den Beginn der nächsten Saison warten."