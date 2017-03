Diablo 3: Reaper of Souls: Zehnte Saison (PC) und erste Saison auf Konsolen gestartet - 4Players.de

Blizzard Entertainment hat heute (um 17 Uhr) die zehnte Saison in Diablo 3: Reaper of Souls gestartet. Es ist die erste Saison , die auch auf Konsolen (PlayStation 4 und Xbox One) verfügbar ist. Im Vorfeld der Saison ist der Patch 2.5.0 an den Start gegangen. Das Update umfasst die Rüstkammer (zum Speichern von fünf Charakterbuilds), archaische Gegenstände (uralte Gegenstände mit perfekt ausgewürfelten Affixen), eine neue Benutzeroberfläche bzw. ein Lagerplatz für Handwerksmaterialien und einige Veränderungen am Abenteuermodus. Weitere Details zum Patch findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Patch 250