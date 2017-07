Diablo 3: Reaper of Souls: Elfte Saison startet um 17 Uhr - 4Players.de

Totenbeschwörer

Am heutigen Donnerstag um 17 Uhr startet die elfte Saison in Diablo 3: Reaper of Souls . Es ist die erste Saison, in der auch der zum Test ) gespielt werden kann. "Saison 11 beginnt an einem Donnerstag, damit wir genügend Zeit haben, um auf etwaige Probleme im Zusammenhang mit den Saisons reagieren zu können, bevor das Wochenende beginnt", erklären die Entwickler . Folgende Sets werden in Saison 11 durch Haedrigs Geschenk verliehen: Zorn der Ödlande (Barbar), Rolands Vermächtnis (Kreuzritter), Unheilige Essenz (Dämonenjäger), Gewandung der tausend Stürme (Mönch), Rathmas Knochen (Totenbeschwörer), Höllzahnharnisch (Hexendoktor) und Tal Rashas Elemente (Zauberer).Außerdem hatte Blizzard Entertainment vor einigen Tagen noch ein Statement zur Exploit-Nutzung mit Patch 2.6.0 abgegeben: "Mit Blick auf das Feedback der Community veröffentlichen wir ein weiteres Update. Es ist eindeutig, dass in dieser Situation mehr Transparenz nötig ist. Wir wollen daher über einige zusätzliche Details und die Philosophie hinter unseren Schritten sprechen, um dieses und zukünftiges unzulässiges Verhalten zu bekämpfen. Dabei wollen wir sichergehen, dass alle unsere Handlungen folgende wichtige Punkte beachten: Ehrliche Spieler werden nicht bestraft, auch wenn sie unabsichtlich an Exploits teilgenommen haben, zum Beispiel als Mitglied einer Gruppe von Vier, in der sich nur der Totenbeschwörer und der Dämonenjäger unzulässig verhalten haben. Die schlimmsten Täter bestrafen Die schlimmsten Täter werden vom kommenden Bonus-EP-Wochenende ausgeschlossen. Wir konzentrieren uns dabei besonders auf die Spieler, die weiter Exploits ausgenutzt haben, nachdem wir schon eine öffentliche Warnung herausgegeben hatten.Das wirkt vielleicht nachsichtig, doch es entspricht der Philosophie, an der wir arbeiten: Wir verbessern unsere Kommunikation. Das bezieht sich auf jetzt und auf die Zukunft. Diablo III ermutigt Spieler, mächtige Kombinationen von Fertigkeiten und Items zu suchen. Der Effekt dieser speziellen Kombination war nicht vorgesehen, aber das Spiel gab keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass es anders geplant war. Es liegt in unserer Verantwortung, zu erklären, wie das Spiel gespielt werden soll. Dieses Mal waren wir einfach nicht schnell genug. Eine Sache wollen wir ausdrücklich betonen: Wir finden Exploits nicht gut. Wir haben mangelhaft kommuniziert und zu langsam reagiert, und dafür verdient die Community unsere Entschuldigung. Wir werden weiterhin Exploits beheben und in Zukunft unsere Absichten noch deutlicher machen."