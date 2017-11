Diablo 3: Reaper of Souls: Saison 12 startet heute um 17 Uhr - 4Players.de

Barbar: Ruf des unsterblichen Königs

Kreuzritter: Sucher des Lichts

Dämonenjäger: Natalyas Rache

Mönch: Ulianas List

Totenbeschwörer: Trag'Ouls Avatar

Hexendoktor: Geist von Arachyr

Zauberer: Vyrs verblüffende Arcana

Schließt ein Nephalemportal auf Qual XIII in unter 5 Minuten ab.

Schließt ein Großes Nephalemportal der Stufe 60 im Solospiel ab.

Tötet Gier auf Qual XIII.

Tötet Spinnenkönigin auf Qual XIII in unter 15 Sekunden.

Schmiedet einen legendären oder Setgegenstand um.

Verbessert einen uralten Gegenstand mit einem legendären Edelstein der Stufe 50 oder höher.

Wertet drei legendäre Edelsteine auf Stufe 55 auf.

Schließt zwei Errungenschaften ab."

Die 12. Saison in Diablo 3: Reaper of Souls startet heute um 17 Uhr (in Europa). Es ist die erste Saison nach dem Balance-Patch 2.6.1 , mit dem viele legendäre Gegenstände, Sets und Klassen-Fertigkeiten überarbeitet wurden. Blizzard : "Wie gewohnt gibt es auch in Saison 12 neue kosmetische Belohnungen, die durch den Fortschritt in der Saisonreise freigeschaltet werden. Zusätzlich zum Brustpanzer und den Handschuhen des exklusiven Sets des Eroberers wird es eine brandneue Serie von Porträts geben, die thematisch rund um die Hohen Himmel angesiedelt sind. Wer gerne kosmetische Flügel sammelt, kann sich auf einen Neuzugang freuen - Fiacla-Géar verleiht eurem Charakter ein engelhaftes Aussehen."Für das Erreichen von Etappe zwei, drei und vier der Saisonreise gibt es wieder Haedrigs Geschenk. Jedes Geschenk enthält zwei Teile eines der Klassensets. Folgende Sets werden in Saison 12 durch Haedrigs Geschenk verliehen:"Spieler, die noch nicht insgesamt vier Truhenfächer durch die Saisonreisen verdient haben, können ein weiteres Fach freischalten, indem sie die folgenden Aufgaben der Eroberer-Etappe abschließen: